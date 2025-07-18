https://1prime.ru/20250718/umerov-859652527.html
Умерова назначили секретарем СНБО Украины
Умерова назначили секретарем СНБО Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ
Умерова назначили секретарем СНБО Украины
Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:19+0300
2025-07-18T10:19+0300
2025-07-18T10:19+0300
политика
общество
украина
сша
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84168/17/841681752_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24d322621fa36b2225f6b9b5d3c541a8.jpg
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского. "Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко уволен в пятницу указом Зеленского. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку.
https://1prime.ru/20250710/smi-859354947.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84168/17/841681752_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_15988aa440ea8170bac07e6eccdf03a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, владимир зеленский, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Рада
Умерова назначили секретарем СНБО Украины
Экс-главу Минобороны Украины Умерова назначили секретарем СНБО
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского.
"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко уволен в пятницу указом Зеленского.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку.
СМИ: Киев безуспешно пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом