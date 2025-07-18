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Умерова назначили секретарем СНБО Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Умерова назначили секретарем СНБО Украины
Умерова назначили секретарем СНБО Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ
Умерова назначили секретарем СНБО Украины
Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T10:19+0300
2025-07-18T10:19+0300
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского. "Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко уволен в пятницу указом Зеленского. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку.
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общество , украина, сша, владимир зеленский, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Рада
10:19 18.07.2025
 
Умерова назначили секретарем СНБО Украины

Экс-главу Минобороны Украины Умерова назначили секретарем СНБО

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского.
"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.
Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко уволен в пятницу указом Зеленского.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку.
Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
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10 июля, 10:53
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийРада
 
 
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