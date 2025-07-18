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Умерова назначили секретарем СНБО Украины

Умерова назначили секретарем СНБО Украины - 18.07.2025, ПРАЙМ

Умерова назначили секретарем СНБО Украины

Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:19+0300

2025-07-18T10:19+0300

2025-07-18T10:19+0300

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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского. "Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко уволен в пятницу указом Зеленского. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андерю Ермаку.

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общество , украина, сша, владимир зеленский, рада