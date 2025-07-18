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Эксперты отметили рост заказов на ремонт и установку техники из-за жары

Эксперты отметили рост заказов на ремонт и установку техники из-за жары - 18.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили рост заказов на ремонт и установку техники из-за жары

Июль 2025 года приносит температурные рекорды сразу в нескольких регионах России: жара установилась в Центральной части страны, на Юге, в Поволжье, на Урале и в | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T09:30+0300

2025-07-18T09:30+0300

2025-07-18T09:30+0300

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авито

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Июль 2025 года приносит температурные рекорды сразу в нескольких регионах России: жара установилась в Центральной части страны, на Юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Такие погодные условия значительно увеличили нагрузку на бытовую технику и стали причиной роста обращений по ее обслуживанию и ремонту.Рост температуры — рост срочных заказовСогласно данным Авито Услуг, наибольший рост интереса демонстрируют категории, связанные с поддержанием комфортного микроклимата и хранением продуктов. Так, за первую неделю июля спрос на ремонт и обслуживание кондиционеров и систем вентиляции увеличился в 4,5 раза по сравнению с последней неделей июня. Запросов на ремонт холодильников и морозильных камер стало больше на 19%.Отдельную динамику показывает спрос на срочные заказы — когда пользователи выбирают опции "выполнить услугу сейчас" или "выполнить услугу сегодня". С начала июля количество таких заявок на установку и обслуживание климатической техники, а также холодильного оборудования выросло на 70%."Функция срочных заказов была разработана как часть системной работы по улучшению пользовательского опыта. Погодные условия показали, насколько важна такая опция — особенно в ситуациях, когда речь идет о тепловом комфорте и сохранности продуктов. Мы видим, что пользователи активно используют этот инструмент, а исполнители получают дополнительный поток клиентов", — комментирует Александр Семочкин, руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на Авито Услугах.Быстрая реакция становится конкурентным преимуществомПо данным платформы, в среднем 35% пользователей хотят получить услугу как можно быстрее. В свою очередь, около 20% исполнителей ежедневно готовы оперативно принять срочный заказ. Объявления мастеров, отметивших готовность к немедленному выезду, получают больше откликов, что делает такую опцию выгодным конкурентным преимуществом.

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эксклюзив, авито