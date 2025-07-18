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Юань ощутимо вырос к рублю на Мосбирже в пятницу - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Юань ощутимо вырос к рублю на Мосбирже в пятницу
Юань ощутимо вырос к рублю на Мосбирже в пятницу - 18.07.2025, ПРАЙМ
Юань ощутимо вырос к рублю на Мосбирже в пятницу
Курс рубля в пятницу ощутимо упал против юаня, курс китайской валюты укрепился третью сессию подряд и вышел на уровень 10,95 рубля, следует из данных Московской | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T21:05+0300
2025-07-18T21:05+0300
экономика
рынок
сша
наталья ващелюк
ук "первая"
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу ощутимо упал против юаня, курс китайской валюты укрепился третью сессию подряд и вышел на уровень 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 10,94 рубля. Диапазон дневных колебаний за сессию составил 10,87-10,96 рубля. За неделю юань упал на 1 копейку. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,82-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,61 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу торговался в ощутимом плюсе против рубля. Курс пытается выйти в район отметки 10,95 рубля перед выходными, однако все же остался немного ниже него. "В течение второй половины недели преобладала тенденция к незначительному ослаблению рубля. По данным о платежном балансе, в мае профицит торгового баланса и счета текущих операций снизился. Экспорт товаров и услуг составил 36,7 миллиарда долларов, снизившись в годовом исчислении на 3,5 миллиарда и на 0,9 миллиарда в месячном. Импорт товаров и услуг увеличился до 32,6 миллиарда долларов (+0,5 миллиарда м/м и +1,5 миллиарда г/г)", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 20.39 мск снижалась на 0,4%, до 69,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,5 пункта. Прогнозы Спрос на ОФЗ активизировался на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки, восходящее движение ценового индекса гособлигаций RGBI может продолжиться вплоть до 25 июля, рассчитывает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На предстоящей неделе рубль также будет получать поддержку от приближения налогового периода. Краткосрочные ожидания – 10,7-11 рублей за юань и 77-80 рублей за доллар", - оценивает он. На горизонте в одну неделю курс, вероятнее всего, останется в рамках сформировавшихся коридоров: 77-80 рублей за доллар и 10,7-11,1 рубля за юань, оценивает Ващелюк.
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рынок, сша, наталья ващелюк, ук "первая", "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций"
21:05 18.07.2025
 
Юань ощутимо вырос к рублю на Мосбирже в пятницу

Курс рубля в пятницу ощутимо упал против юаня

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу ощутимо упал против юаня, курс китайской валюты укрепился третью сессию подряд и вышел на уровень 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 10,94 рубля. Диапазон дневных колебаний за сессию составил 10,87-10,96 рубля.
За неделю юань упал на 1 копейку. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,82-10,97 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,61 рубля.

Рубль под давлением

Юань на Мосбирже в пятницу торговался в ощутимом плюсе против рубля. Курс пытается выйти в район отметки 10,95 рубля перед выходными, однако все же остался немного ниже него.
"В течение второй половины недели преобладала тенденция к незначительному ослаблению рубля. По данным о платежном балансе, в мае профицит торгового баланса и счета текущих операций снизился. Экспорт товаров и услуг составил 36,7 миллиарда долларов, снизившись в годовом исчислении на 3,5 миллиарда и на 0,9 миллиарда в месячном. Импорт товаров и услуг увеличился до 32,6 миллиарда долларов (+0,5 миллиарда м/м и +1,5 миллиарда г/г)", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Стоимость нефти к 20.39 мск снижалась на 0,4%, до 69,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,5 пункта.

Прогнозы

Спрос на ОФЗ активизировался на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки, восходящее движение ценового индекса гособлигаций RGBI может продолжиться вплоть до 25 июля, рассчитывает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"На предстоящей неделе рубль также будет получать поддержку от приближения налогового периода. Краткосрочные ожидания – 10,7-11 рублей за юань и 77-80 рублей за доллар", - оценивает он.
На горизонте в одну неделю курс, вероятнее всего, останется в рамках сформировавшихся коридоров: 77-80 рублей за доллар и 10,7-11,1 рубля за юань, оценивает Ващелюк.
График - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Российский рынок акций повысился перед выходными
20:00
 
ЭкономикаРынокСШАНаталья ВащелюкУК "Первая""БКС Мир инвестиций"
 
 
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