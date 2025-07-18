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"Финуслуги" фиксируют снижение ставок по вкладам в топ-20 банках

"Финуслуги" фиксируют снижение ставок по вкладам в топ-20 банках - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Финуслуги" фиксируют снижение ставок по вкладам в топ-20 банках

"Финуслуги" фиксируют снижение ставок по полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банках по объему депозитного портфеля: так, средняя ставка по полугодовому... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T15:33+0300

2025-07-18T15:33+0300

2025-07-18T15:33+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. "Финуслуги" фиксируют снижение ставок по полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банках по объему депозитного портфеля: так, средняя ставка по полугодовому вкладу упала ниже 17%, а по годовому – ниже 16% годовых, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "Согласно обновленным данным индекса вкладов "Финуслуг", рассчитываемого по топ-20 банкам по объему депозитного портфеля, средняя ставка по полугодовому вкладу упала ниже 17%, а ставка по годовому вкладу – ниже 16% годовых. Средний показатель по годовому вкладу опустился до минимума с конца июля 2024 года, а по полугодовым – с августа 2024-го", - говорится в релизе. Отмечается, что по состоянию на 18 июля 2025 года средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках составляет 15,91%, по полугодовому – 16,84%, по трехмесячному вкладу – 17,65%. Индекс ставок рассчитывается по вкладам без специальных условий на сумму 100 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе. "За июль ставки упали на 1,16 процентного пункта, 1,12 процентного пункта, 1,01 процентного пункта соответственно, с момента последнего заседания ЦБ – на 2,60 процентного пункта, 2,36 процентного пункта, 1,93 процентного пункта", - заключается в материалах.

https://1prime.ru/20250715/stavka-859528380.html

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