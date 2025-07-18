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Во "Внуково" задерживаются несколько международных и внутренних рейсов

Во "Внуково" задерживаются несколько международных и внутренних рейсов - 18.07.2025, ПРАЙМ

Во "Внуково" задерживаются несколько международных и внутренних рейсов

Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T01:45+0300

2025-07-18T01:45+0300

2025-07-18T01:45+0300

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уфа

стамбул

анталья

росавиация

аэропорт внуково

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Несколько международных и внутренних рейсов задерживаются в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. Согласно табло информации, задерживаются рейсы в Уфу, Тюмень, Стамбул, Анталью, Тбилиси, Баку, Самарканд, Ереван и Астану. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается. Как уточнили по громкой связи, рейсы переносятся на неопределенный срок в связи с закрытием воздушной зоны. Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту "Внуково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

уфа

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бизнес, уфа, стамбул, анталья, росавиация, аэропорт внуково