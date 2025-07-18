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В "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту
В "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту - 18.07.2025, ПРАЙМ
В "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту
Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T05:07+0300
2025-07-18T05:07+0300
бизнес
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами. Всего ограничения действовали более 3 часов. Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
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бизнес
Бизнес
05:07 18.07.2025
 
В "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту

В аэропорту "Внуково" отменили ограничения, ранее введенные в аэропорту

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами.
Всего ограничения действовали более 3 часов.
Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.
 
Бизнес
 
 
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