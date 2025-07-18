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В ВСУ назвали слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев - 18.07.2025, ПРАЙМ
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В ВСУ назвали слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев
В ВСУ назвали слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев - 18.07.2025, ПРАЙМ
В ВСУ назвали слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев
Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T11:31+0300
2025-07-18T11:31+0300
общество
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* на заседании парламента произошла перепалка из-за вопроса о демобилизации. "Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Вчерашний вопрос... о демобилизации и ответ (Зеленского - ред.) - "только после победы" прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек… Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском (украинское название Красноармейска в Донбассе – ред.). Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится", - приводит слова Ярославского издание "Страна.ua". По его мнению, "всё происходящее превращает страну в полигон", когда "города, поля, солдаты, становятся объектами для испытаний". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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общество , мировая экономика, украина, рф, донбасс, владимир зеленский, алексей гончаренко, всу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ДОНБАСС, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, ВСУ
11:31 18.07.2025
 
В ВСУ назвали слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев

Разведчик ВСУ Ярославский назвал слова Зеленского о демобилизации приговором для украинцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* на заседании парламента произошла перепалка из-за вопроса о демобилизации.
"Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Вчерашний вопрос... о демобилизации и ответ (Зеленского - ред.) - "только после победы" прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек… Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском (украинское название Красноармейска в Донбассе – ред.). Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится", - приводит слова Ярославского издание "Страна.ua".
По его мнению, "всё происходящее превращает страну в полигон", когда "города, поля, солдаты, становятся объектами для испытаний".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде
Вчера, 12:01
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАРФДОНБАССВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВСУ
 
 
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