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Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд - 18.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд
Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:36+0300
2025-07-18T12:36+0300
экономика
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.29 мск повышался на 4 копейки, до 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,87-10,89 рубля. Курс юаня на Мосбирже проведет сессию в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Национальную валюту поддерживает спрос на рублевые активы, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Однако пока мы не видим существенных поводов для ухода китайской валюты под уровень 10,8 рубля и закрепления на более низких уровнях", - добавляет он. Рубль пока не реагирует на санкционные угрозы ЕС, связано это с тем, что приток валюты в страну остается большим, а спрос на нее - низким, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако если санкционные угрозы со стороны Штатов реализуются, рубль будет слабеть", - полагает он.
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рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, псб, ес
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, ПСБ, ЕС
12:36 18.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд

Курс китайской валюты к рублю умеренно повышается третью торговую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.29 мск повышался на 4 копейки, до 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,87-10,89 рубля.
Курс юаня на Мосбирже проведет сессию в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Национальную валюту поддерживает спрос на рублевые активы, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Однако пока мы не видим существенных поводов для ухода китайской валюты под уровень 10,8 рубля и закрепления на более низких уровнях", - добавляет он.
Рубль пока не реагирует на санкционные угрозы ЕС, связано это с тем, что приток валюты в страну остается большим, а спрос на нее - низким, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако если санкционные угрозы со стороны Штатов реализуются, рубль будет слабеть", - полагает он.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЦБ 17 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
11:03
 
ЭкономикаРынокТоргиБогдан ЗваричАлексей АнтоновМосбиржаПСБЕС
 
 
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