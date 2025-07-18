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Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд - 18.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже повышается третий день подряд

Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:36+0300

2025-07-18T12:36+0300

2025-07-18T12:36+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу умеренно повышается третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.29 мск повышался на 4 копейки, до 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний узок и составляет 10,87-10,89 рубля. Курс юаня на Мосбирже проведет сессию в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Национальную валюту поддерживает спрос на рублевые активы, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Однако пока мы не видим существенных поводов для ухода китайской валюты под уровень 10,8 рубля и закрепления на более низких уровнях", - добавляет он. Рубль пока не реагирует на санкционные угрозы ЕС, связано это с тем, что приток валюты в страну остается большим, а спрос на нее - низким, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако если санкционные угрозы со стороны Штатов реализуются, рубль будет слабеть", - полагает он.

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рынок, торги, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, псб, ес