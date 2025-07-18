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Юань уверенно растет к рублю на Мосбирже перед выходными

Юань уверенно растет к рублю на Мосбирже перед выходными - 18.07.2025, ПРАЙМ

Юань уверенно растет к рублю на Мосбирже перед выходными

Курс рубля в пятницу ощутимо теряет против юаня, курс китайской валюты прибавляет третью сессию подряд и вышел на уровень 10,95 рубля, следует из данных... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T17:47+0300

2025-07-18T17:47+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу ощутимо теряет против юаня, курс китайской валюты прибавляет третью сессию подряд и вышел на уровень 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск повышался на 8 копеек (+0,7%), до 10,93 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,87-10,96 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,60 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,191 против 7,178 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,42 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу торгуется в ощутимом в плюсе против рубля. Курс пытается закрепиться в районе отметки 10,95 рубля перед выходными. "Вероятно, ослаблению рубля способствует нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложения. Покупки инвалюты могут увеличиваться со стороны импортеров по мере восстановления активности потребителей после относительной слабости первого полугодия, вызванной высокими процентными ставками. В то же время продажи валюты экспортерами могут сокращаться из-за низких цен на нефть", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск повышалась на 1,1%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,5%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Возможное решение ЦБ снизить в следующую пятницу ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых, не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. "Это решение является консенсусом и уже заложено в рынке. Несмотря на снижение, ключевая ставка останется на высоком уровне, и это продолжит оказывать поддержку рублю. Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для закупки импорта и оттока капитала и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем в ближайшие месяцы курсы 10,5-11,4 рубля за юань, 76-82 рубля за доллар и 89-96 рублей за евро", - добавляет он. По оценкам Бабина из "БКС Мир инвестиций", на следующей неделе курс юаня на Мосбирже в очередной раз попытается закрепиться выше уровня 11 рублей. "Правда, этому может помешать приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 июля", - добавляет он.

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рынок, торги, рф, сша, дмитрий бабин, михаил васильев, "бкс мир инвестиций", совкомбанк