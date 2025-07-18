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В Минпромторге рассказали о ситуации в лесопромышленной отрасли

В Минпромторге рассказали о ситуации в лесопромышленной отрасли - 18.07.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о ситуации в лесопромышленной отрасли

Объемы производства по разным видам продукции лесопромышленной отрасли по итогам первого полугодия снизились от 2 до 10%, сообщил замглавы Минпромторга РФ... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T16:29+0300

2025-07-18T16:29+0300

2025-07-18T16:29+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Объемы производства по разным видам продукции лесопромышленной отрасли по итогам первого полугодия снизились от 2 до 10%, сообщил замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин в рамках выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации. "Мы с точки зрения отрасли переработки видим за первое полугодие действительно не очень хорошую картину. У нас снижаются объемы практически всем видам продукции, начиная от пиломатериалов, заканчивая продукцией целлюлозно-бумажных комбинатов. Снижения разные - от 2 до 10% по объемам производства. В деньгах это где-то более ярко, где-то менее ярко", - сказал Юрин. Он отметил, что основными причинами ситуации являются ключевая ставка и курс валюты. Минпромторг со своей стороны старается помочь отрасли. "Сегодня один из вопросов, который поднимался, это вопрос поддержки экспорта с точки зрения субсидии. Сама по себе мера она у нас осталась... но, к сожалению, мы все находимся в рамках достаточно жестких ограничений по бюджету. Соответственно, у нас всего запланировано порядка 1,5 миллиарда на этот год", - добавил замглавы Минпромторга РФ. Ранее Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что отслеживает состояние лесопромышленного комплекса в стране и эффективность мер господдержки в отрасли. По итогам 2024 года спрос на продукцию лесной отрасли вырос на 22% в годовом выражении, а отгрузка в денежном выражении - на 21%. При этом позитивную динамику продемонстрировали все сегменты - от обработки древесины до производства бумаги и мебели. Совокупная прибыль предприятий выросла почти на 37%. В начале июля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Минпромторг считает необходимым пересмотреть приоритеты градостроительства, сделав упор на деревянное домостроение в пригородах и сельских территориях.

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промышленность, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг, совет федерации