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Загайнов рассказал о работе над соглашением АСЕАН по цифровой экономике
Загайнов рассказал о работе над соглашением АСЕАН по цифровой экономике - 18.07.2025, ПРАЙМ
Загайнов рассказал о работе над соглашением АСЕАН по цифровой экономике
Работа над рамочным соглашением АСЕАН по цифровой экономике должна завершиться в 2025 году, соглашение призвано гармонизировать правила цифровой торговли,... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:10+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Работа над рамочным соглашением АСЕАН по цифровой экономике должна завершиться в 2025 году, соглашение призвано гармонизировать правила цифровой торговли, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов. "Сейчас, в этом году, уже должна быть завершена работа над рамочным соглашением АСЕАН по цифровой экономике. Это будет первое в мире общерегиональное соглашение, посвященное исключительно цифровой экономике. И призвано оно гармонизировать правила цифровой торговли. Как нам говорят в секретариате, в результате этот сектор экономики будет увеличен в странах Юго-Восточной Азии, вырастет с 300 миллиардов долларов до 2 триллионов", - сказал Загайнов в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он отметил, что с работой над данным соглашением также связана инициатива по региональной взаимосвязанности в сфере платежей, которая предполагает использование специальных QR-кодов для оплаты в странах АСЕАН в национальных валютах. Загайнов считает, что такая система может быть интересна и за пределами региона, "особенно в свете происходящих известных глобальных процессов".
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технологии, россия, асеан
Экономика, Технологии, РОССИЯ, АСЕАН
Загайнов рассказал о работе над соглашением АСЕАН по цифровой экономике
Загайнов: соглашение АСЕАН по цифровой экономике должно завершиться в 2025 году
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Работа над рамочным соглашением АСЕАН по цифровой экономике должна завершиться в 2025 году, соглашение призвано гармонизировать правила цифровой торговли, заявил постпред России при АСЕАН Юрий Загайнов.
"Сейчас, в этом году, уже должна быть завершена работа над рамочным соглашением АСЕАН по цифровой экономике. Это будет первое в мире общерегиональное соглашение, посвященное исключительно цифровой экономике. И призвано оно гармонизировать правила цифровой торговли. Как нам говорят в секретариате, в результате этот сектор экономики будет увеличен в странах Юго-Восточной Азии, вырастет с 300 миллиардов долларов до 2 триллионов", - сказал Загайнов в ходе брифинга в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Он отметил, что с работой над данным соглашением также связана инициатива по региональной взаимосвязанности в сфере платежей, которая предполагает использование специальных QR-кодов для оплаты в странах АСЕАН в национальных валютах.
Загайнов считает, что такая система может быть интересна и за пределами региона, "особенно в свете происходящих известных глобальных процессов".
Китай и АСЕАН завершили консультации по созданию Зоны свободной торговли