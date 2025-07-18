https://1prime.ru/20250718/zakharova-859646462.html
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления - 18.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления
Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:34+0300
2025-07-18T08:34+0300
2025-07-18T08:34+0300
технологии
общество
мария захарова
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете". "ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье. Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода. "Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
https://1prime.ru/20250717/mid-859624047.html
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ПРАЙМ
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технологии, общество , мария захарова, мид рф
Технологии, Общество , Мария Захарова, МИД РФ
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления
Захарова: искусственный интеллект становится средством перераспределения власти в мире
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете".
"ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье.
Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода.
"Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине