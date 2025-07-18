Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления - 18.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250718/zakharova-859646462.html
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления - 18.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления
Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T08:34+0300
2025-07-18T08:34+0300
технологии
общество
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете". "ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье. Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода. "Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
https://1prime.ru/20250717/mid-859624047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , мария захарова, мид рф
Технологии, Общество , Мария Захарова, МИД РФ
08:34 18.07.2025
 
Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления

Захарова: искусственный интеллект становится средством перераспределения власти в мире

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете".
"ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье.
Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода.
"Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине
Вчера, 15:50
 
ТехнологииОбществоМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала