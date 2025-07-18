https://1prime.ru/20250718/zakharova-859646462.html

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления - 18.07.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала искусственный интеллект рычагом давления

Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:34+0300

2025-07-18T08:34+0300

2025-07-18T08:34+0300

технологии

общество

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье "НеоколонИИализм" в "Российской газете". "ИИ становится не только и не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, движущей силой глобальной конкуренции, в том числе за умы и сердца, за сам образ жизни человека, а также средством перераспределения власти в мире", - отметила Захарова в статье. Она отметила, что в погоне за этим безусловным лидерством, статусом "властителя судьбы человечества", есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода. "Это проблема, которая требует взвешенного осмысления, учитывающего как современный прогресс в сфере высоких технологий, так и экономические реалии, включающие и их экологический аспект", - добавила дипломат.

https://1prime.ru/20250717/mid-859624047.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мария захарова, мид рф