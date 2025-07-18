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МИД предостерег Японию от ужесточения антироссийской риторики

МИД предостерег Японию от ужесточения антироссийской риторики - 18.07.2025, ПРАЙМ

МИД предостерег Японию от ужесточения антироссийской риторики

Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T10:58+0300

2025-07-18T10:58+0300

2025-07-18T10:58+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что подобная линия несет риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Безусловно, обратили внимание на обнародование в Японии очередной ежегодной "Белой книги по обороне". С сожалением отмечаем, что в ней вновь воспроизводятся шаблонные инсинуации в отношении России в контексте как украинского кризиса, так и развития нашего взаимодействия с КНДР в нелепой увязке с их якобы влиянием на деградацию ситуации в Азии", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что подоплека подобных претензий к России хорошо известна Москве: официальный Токио целенаправленно, в том числе в публичном пространстве, ужесточает риторику о мнимых угрозах, исходящих от России, КНДР, а также действий КНР в Тайваньском проливе, пытаясь тем самым оправдать свой курс на ускоренную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из внерегиональных стран НАТО. "В связи с этим на регулярной основе доводим до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о том, что подобная внешнеполитическая линия несет очевидные риски не только для стабильности и безопасности в АТР, стимулируя новый этап гонки вооружений, но и непосредственно отразится на двусторонних отношениях, и без того переживающих нелегкие времена", - отметила Захарова. Он пояснила, что опубликованный обзор, который утверждается правительством Японии и, соответственно, носит официальный характер, продолжает изучаться Москвой, в частности, разделы, посвященные противоракетной обороне. "В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно", - заключила она.

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россия, мировая экономика, москва, токио, япония, мария захарова, мид рф, нато