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Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан - 18.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:38+0300
2025-07-18T12:38+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству. Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".
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РОССИЯ, Общество , КНДР, США, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству.
Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".
Захарова назвала курорт Вонсан в КНДР фантастическим