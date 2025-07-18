https://1prime.ru/20250718/zakharova-859663293.html

Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан

Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан - 18.07.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T12:38+0300

2025-07-18T12:38+0300

2025-07-18T12:38+0300

россия

общество

кндр

сша

сергей лавров

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859663089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14ede082e03a95724dcce6bbaced71f8.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству. Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".

https://1prime.ru/20250716/zakharova-859540314.html

кндр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , кндр, сша, сергей лавров, мария захарова, мид