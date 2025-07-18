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Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан - 18.07.2025, ПРАЙМ
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Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан - 18.07.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T12:38+0300
2025-07-18T12:38+0300
россия
общество
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сша
сергей лавров
мария захарова
мид
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству. Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".
https://1prime.ru/20250716/zakharova-859540314.html
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россия, общество , кндр, сша, сергей лавров, мария захарова, мид
РОССИЯ, Общество , КНДР, США, Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД
12:38 18.07.2025
 
Захарова назвала ложью сообщения СМИ о закрытии КНДР курорта Вонсан

Захарова назвала ложью сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала классической ложью и грубым фейком сообщения СМИ США о закрытии КНДР курорта Вонсан для россиян после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк",- заявила она агентству.
Официальный представитель российского МИД добавила, что, "возможно, вызвано это банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась".
#КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Захарова назвала курорт Вонсан в КНДР фантастическим
16 июля, 09:47
 
РОССИЯОбществоКНДРСШАСергей ЛавровМария ЗахароваМИД
 
 
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