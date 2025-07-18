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Засуха в Херсонской области стала серьезным ударом для аграриев
Засуха в Херсонской области стала серьезным ударом для аграриев - 18.07.2025, ПРАЙМ
Засуха в Херсонской области стала серьезным ударом для аграриев
Засуха в Херсонской области стала серьезным, но некритичным ударом для аграрного сектора, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T07:47+0300
2025-07-18T07:47+0300
2025-07-18T07:47+0300
сельское хозяйство
экономика
херсонская область
черное море
рф
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Засуха в Херсонской области стала серьезным, но некритичным ударом для аграрного сектора, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в регионе ввели из-за засухи и гибели части урожая режим ЧС в девяти муниципальных округах. Однако в июле режим отменили - прошли дожди и большая часть урожая выровнялась.
"Засуха стала серьезным, хотя и некритичным ударом для наших аграриев. Повреждено больше 16 тысяч гектаров сельхозугодий, прямой ущерб превысил 200 миллионов рублей. Это — не очень большая цифра для херсонского сельского сектора, но угроза для урожая сохраняется: часть культур не восстановится, другие дадут пониженный выход", - сказал Сальдо.
По его словам, уже направлены предложения по компенсациям, прорабатываются механизмы поддержки пострадавших хозяйств и фермеров.
"В этом вопросе мы наших сельчан не оставим — аграрная Херсонщина держится на их труде, и мы будем помогать в полном объеме. Однако пока рано преувеличивать последствия засухи: 16 тысяч гектаров пострадавших полей — это меньше 2% от всей площади уборки. Уверен, наши фермеры сделают всё возможное в этих условиях", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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сельское хозяйство, херсонская область, черное море, рф, владимир сальдо
Сельское хозяйство, Экономика, Херсонская область, Черное море, РФ, Владимир Сальдо
Засуха в Херсонской области стала серьезным ударом для аграриев
Сальдо: засуха в Херсонской области стала серьезным, но некритичным ударом для аграриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – ПРАЙМ. Засуха в Херсонской области стала серьезным, но некритичным ударом для аграрного сектора, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в регионе ввели из-за засухи и гибели части урожая режим ЧС в девяти муниципальных округах. Однако в июле режим отменили - прошли дожди и большая часть урожая выровнялась.
"Засуха стала серьезным, хотя и некритичным ударом для наших аграриев. Повреждено больше 16 тысяч гектаров сельхозугодий, прямой ущерб превысил 200 миллионов рублей. Это — не очень большая цифра для херсонского сельского сектора, но угроза для урожая сохраняется: часть культур не восстановится, другие дадут пониженный выход", - сказал Сальдо.
По его словам, уже направлены предложения по компенсациям, прорабатываются механизмы поддержки пострадавших хозяйств и фермеров.
"В этом вопросе мы наших сельчан не оставим — аграрная Херсонщина держится на их труде, и мы будем помогать в полном объеме. Однако пока рано преувеличивать последствия засухи: 16 тысяч гектаров пострадавших полей — это меньше 2% от всей площади уборки. Уверен, наши фермеры сделают всё возможное в этих условиях", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.