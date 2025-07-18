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Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией
Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией - 18.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией
Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу... | 18.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине. Ранее в пятницу на сайте Зеленского был опубликован указ о назначении секретарем СНБО бывшего министра обороны Умерова. "Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах… Активизировать переговорный трек", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией
Зеленский поручил новому секретарю СНБО Умерову возобновить переговоры с Россией
МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, на которой поставил задачу активизировать переговорный трек по урегулированию на Украине.
Ранее в пятницу на сайте Зеленского был опубликован указ о назначении секретарем СНБО бывшего министра обороны Умерова.
"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах… Активизировать переговорный трек", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
Умерова назначили секретарем СНБО Украины