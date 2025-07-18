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Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО - 18.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250718/zelenskiy-859673376.html
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО - 18.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:47+0300
2025-07-18T14:47+0300
политика
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сша
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж". "Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250718/zelenskiy--859661504.html
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украина, франция, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, всу
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
14:47 18.07.2025
 
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО

Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение пилотов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж".
"Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией
12:08
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯСШАВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОВСУ
 
 
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