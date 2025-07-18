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Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО - 18.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на... | 18.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-18T14:47+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж". "Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном поставки ракет для ПВО
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение пилотов
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставки ракет для систем ПВО и обучение дополнительных пилотов ВСУ на французских истребителях "Мираж".
"Детально говорили про укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков... Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для "Миражей": Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией