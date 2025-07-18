https://1prime.ru/20250718/zelenskiy-859685442.html

"Скандалы и чистки": В Британии раскрыли гнусный замысел Зеленского

"Скандалы и чистки": В Британии раскрыли гнусный замысел Зеленского - 18.07.2025, ПРАЙМ

"Скандалы и чистки": В Британии раскрыли гнусный замысел Зеленского

Владимир Зеленский проводит перестановки в правительстве Украины и развернул кампанию по борьбе с коррупцией, чтобы отвлечь внимание населения от тяжелой... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T17:27+0300

2025-07-18T17:27+0300

2025-07-18T17:27+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

денис шмыгаль

сша

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский проводит перестановки в правительстве Украины и развернул кампанию по борьбе с коррупцией, чтобы отвлечь внимание населения от тяжелой ситуации на фронте. Об этом пишет британский журнал Spectator."На Украине кончаются боевые силы, солдаты на передовой истощены, и военная поддержка США сузилась до противовоздушной обороны, а (Тем временем. — Прим. Ред.) киевское правительство раздирают скандалы и чистки, <…>", — сказано в материале.Spectator утверждает, что недавние аресты и обыски у сторонников Зеленского свидетельствуют о серьезной политической борьбе в высших эшелонах власти, что, по мнению издания, подрывает моральный дух украинцев, заставляя их задавать неудобные вопросы киевскому режиму."Моральный дух украинцев, державшийся на протяжении большей части войны на весьма высоком уровне, рушится", — подчеркивает издание.Автор статьи напоминает о нарушениях прав человека на Украине, давлении на политических оппонентов, экспроприации активов богатых и влиятельных лиц, способных поддержать оппозицию, и замалчивании оппозиционных СМИ.В четверг украинский парламент назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром страны. Рада также проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы правительства и роспуск кабмина. При этом Шмыгаль, как передается, займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова.

https://1prime.ru/20250718/zelenskiy--859661504.html

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украина, запад, владимир зеленский, денис шмыгаль, сша