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Золото дешевеет на фоне оценки инвесторами действий ФРС США

Золото дешевеет на фоне оценки инвесторами действий ФРС США - 18.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне оценки инвесторами действий ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне оценки инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике,... | 18.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-18T08:07+0300

2025-07-18T08:07+0300

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экономика

рынок

сша

федрезерв

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне оценки инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, следует из биржевых данных. По состоянию на 7.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,88 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до 3 342,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 38,463 доллара за унцию. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг монетарной политики Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара. Золото чувствительно к стоимости американской валюты. Днем ранее министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось. А розничные продажи в Штатах, по данным минторговли страны, выросли в июне к маю сильнее прогноза. Более сильная макростатистика ослабляет ожидания снижения ключевой ставки Федрезервом. По данным CME Group, в сентябре 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, тогда как остальные ждут снижения.

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рынок, сша, федрезерв, comex