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В США в результате крушения поезда произошла утечка серы - 19.07.2025, ПРАЙМ
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В США в результате крушения поезда произошла утечка серы
В США в результате крушения поезда произошла утечка серы - 19.07.2025, ПРАЙМ
В США в результате крушения поезда произошла утечка серы
Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T23:29+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern. "Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск - ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу", - сообщила компания американскому изданию Newsweek. В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении. Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ "значительной". Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов. Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена.
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сша, newsweek
Происшествия, США, Newsweek
23:29 19.07.2025
 
В США в результате крушения поезда произошла утечка серы

Norfolk Southern: в США при сходе поезда с рельсов произошла утечка серы

© fotolia.com / mikolai shumanskiРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© fotolia.com / mikolai shumanski
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern.
"Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск - ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу", - сообщила компания американскому изданию Newsweek.
В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении.
Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ "значительной". Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов.
Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена.
 
ПроисшествияСШАNewsweek
 
 
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