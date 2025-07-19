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Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы - 19.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы, потому что это убыточно, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T06:31+0300

2025-07-19T06:31+0300

2025-07-19T06:31+0300

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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы, потому что это убыточно, заявил РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Международные рейсы не планировали. Мы не открывали его под международные рейсы, потому что аэропорт Анапы - международный, аэропорт Краснодара - международный, и аэропорт Сочи... С нашей точки зрения, это будет убыточно", - рассказал Таранченко. По его словам, на таком близком расстоянии достаточно международных аэропортов, а у Геленджика достаточно "своих" пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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бизнес, геленджик, анапа, краснодар, росавиация