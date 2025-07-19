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Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL

Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL - 19.07.2025, ПРАЙМ

Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщил президент Ильхам... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T20:43+0300

2025-07-19T20:43+0300

2025-07-19T20:43+0300

россия

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БАКУ, 19 июл - ПРАЙМ. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме."Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется", — сказал Алиев.Он добавил, что Баку также настаивает на наказании виновных и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

https://1prime.ru/20250304/azal-855457273.html

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баку

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россия, азербайджан, баку, грозный, azal, боинг, мчс, ильхам алиев