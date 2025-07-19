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Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL
Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL - 19.07.2025, ПРАЙМ
Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL
Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщил президент Ильхам... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T20:43+0300
2025-07-19T20:43+0300
россия
азербайджан
баку
грозный
azal
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БАКУ, 19 июл - ПРАЙМ. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме."Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется", — сказал Алиев.Он добавил, что Баку также настаивает на наказании виновных и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
https://1prime.ru/20250304/azal-855457273.html
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россия, азербайджан, баку, грозный, azal, боинг, мчс, ильхам алиев
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Грозный, AZAL, Боинг, МЧС, Ильхам Алиев
20:43 19.07.2025
 
Алиев сообщил о подготовке международных исков по крушению самолета AZAL

Алиев: Азербайджан готовит иски в международные суды по крушению самолета AZAL

© РИА Новости . МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . МЧС Республики Казахстан
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БАКУ, 19 июл - ПРАЙМ. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау, сообщил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
"Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется", — сказал Алиев.
Он добавил, что Баку также настаивает на наказании виновных и выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Крушение самолета в Актау
"АльфаСтрахование" выплатила возмещение за разбившийся в Актау самолет AZAL
4 марта, 15:20
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНБакуГрозныйAZALБоингМЧСИльхам Алиев
 
 
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