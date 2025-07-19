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Аракчи назвал перемирие между Ираном и Израилем хрупким

Аракчи назвал перемирие между Ираном и Израилем хрупким - 19.07.2025, ПРАЙМ

Аракчи назвал перемирие между Ираном и Израилем хрупким

Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является хрупким, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T15:11+0300

2025-07-19T15:11+0300

2025-07-19T15:11+0300

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ТЕГЕРАН, 19 июл - ПРАЙМ. Перемирие между Ираном и Израилем после 12-дневной войны является хрупким, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN. "Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация", - приводит слова Аракчи агентство. Министр добавил, что Тегеран не стремится к войне, но очень осторожен и полностью готов к тому, что режим прекращения огня может быть нарушен. Аракчи также отметил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон оставит в стороне военные методы и изъявит действительное желание вести переговоры, решая проблему дипломатическим путем. Как накануне заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется, что Израиль не будет более помышлять о нападении на Иран. Он подчеркнул, что в случае атаки исламская республика даст ответ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250715/iran-859502923.html

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мировая экономика, общество , иран, израиль, сша, дональд трамп, мид