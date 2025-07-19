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Более 50% французов хотят, чтобы на смену Байру пришел другой политик

Более 50% французов хотят, чтобы на смену Байру пришел другой политик - 19.07.2025, ПРАЙМ

Более 50% французов хотят, чтобы на смену Байру пришел другой политик

Более 50% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьер-министру Франсуа Байру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T00:23+0300

2025-07-19T00:23+0300

2025-07-19T00:23+0300

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франсуа байру

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ПАРИЖ, 19 июл - ПРАЙМ. Более 50% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьер-министру Франсуа Байру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик, следует из результатов опроса, проведенного Ipsos BVA для радиостанции RTL. "После выступления 15 июля с предложениями по устранению дефицита бюджета имидж Франсуа Байру вновь ухудшился... Действительно, лишь 20% французов заявили, что хорошего мнения о премьер-министре, что составляет новый рекорд непопулярности. В результате 59% французов хотели бы нового премьер-министра", - сообщает в пятницу радиостанция. При этом мнение населения относительно вотума недоверия его правительству не так однозначно. Согласно исследованию, сценарий, при котором после предполагаемого вотума наступит отставка правительства, вызывает обеспокоенность у 41% респондентов, а удовлетворение - у 34%. "Некоторые видят в роспуске (парламента - ред.) выход из ситуации. Согласно этому опросу, 44% французов выступают за роспуск, то есть на 14 пунктов больше за месяц", - говорится в материале радиостанции. При этом число противников роспуска парламента уменьшилось на 9 процентных пунктов до 39%. Опрос был проведен по репрезентативной выборке 16 и 17 июля среди 1002 французов старше 18 лет. Уровень погрешности составляет от 1,4 до 3,1%. Байру во вторник представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее, "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.

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общество , мировая экономика, франция, европа, франсуа байру