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Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона европейцев - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона европейцев
Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона европейцев - 19.07.2025, ПРАЙМ
Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона европейцев
Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T15:26+0300
2025-07-19T15:27+0300
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МИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет. "Год назад вступил в силу расширенный безвиз. По решению президента Беларуси с 19 июля 2024 года в нашей стране действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально, с 15 апреля 2022 года, безвиз был введен только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили 35 европейских стран", - сообщила пресс-служба погранкомитета. "За три года по безвизу Беларусь посетили более 1 миллиона 153 тысяч граждан из 38 европейских стран", - сообщил погранкомитет. По его данным, большинство "безвизовых гостей" приезжают из Литвы. Пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литовской Республикой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения. "Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - сообщила заместитель начальника отделения пограничного контроля "Каменный Лог" старший лейтенант Анна Бертош, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов. "Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - отметили в погранкомитете.
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мировая экономика, белоруссия, литва, латвия
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ
15:26 19.07.2025 (обновлено: 15:27 19.07.2025)
 
Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона европейцев

Белоруссию за три года безвиза посетили более 1,15 миллиона человек из 38 стран Европы

© flickr.com / mikestuartwoodФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© flickr.com / mikestuartwood
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МИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Белоруссию за три года действия безвизового режима посетили более 1,15 миллиона граждан из 38 европейских стран, сообщил Государственный пограничный комитет.
"Год назад вступил в силу расширенный безвиз. По решению президента Беларуси с 19 июля 2024 года в нашей стране действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально, с 15 апреля 2022 года, безвиз был введен только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Год назад этот список пополнили 35 европейских стран", - сообщила пресс-служба погранкомитета.
"За три года по безвизу Беларусь посетили более 1 миллиона 153 тысяч граждан из 38 европейских стран", - сообщил погранкомитет.
По его данным, большинство "безвизовых гостей" приезжают из Литвы. Пункт пропуска "Каменный Лог", расположенный на границе с Литовской Республикой, ежедневно принимает туристов, использующих право безвизового посещения.
"Через наш пункт пропуска за год расширенного безвиза в Беларусь проследовало около 70 тысяч граждан. Среди них были представители Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Великобритании, Италии, Германии и других стран Европы", - сообщила заместитель начальника отделения пограничного контроля "Каменный Лог" старший лейтенант Анна Бертош, слова которой приводятся в сообщении.
По данным ведомства, через оставшиеся функционирующие для легковых автомобилей и автобусов четыре европейских пункта пропуска в Белоруссию с 19 июля 2024 года приехали около 122 тысяч европейских туристов.
"Беларусь остается открытой для граждан, желающих лично познакомиться с историей, культурой и традициями нашей страны. Количество безвизовых гостей из европейских государств подтверждает интерес иностранцев к Беларуси и способствует укреплению связей между народами", - отметили в погранкомитете.
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