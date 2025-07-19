https://1prime.ru/20250719/birobidzhan-859697076.html
Жительницам Биробиджана грозит штраф за нападение на сотрудницу магазина
Жительницам Биробиджана грозит штраф за нападение на сотрудницу магазина - 19.07.2025, ПРАЙМ
Жительницам Биробиджана грозит штраф за нападение на сотрудницу магазина
Жительницам Биробиджана в ЕАО, которые подняли руку и опрокинули стол на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса, грозит штраф, сообщает УМВД России по... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:34+0300
2025-07-19T06:34+0300
2025-07-19T06:34+0300
общество
бизнес
рф
умвд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859697076.jpg?1752896080
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - ПРАЙМ. Жительницам Биробиджана в ЕАО, которые подняли руку и опрокинули стол на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса, грозит штраф, сообщает УМВД России по региону.
В местных Telegram-каналах было опубликовано видео, в котором две женщины в пункте выдачи заказов маркетплейса в Биробиджане берут со стола сканер для штрих-кода и замахиваются им на сотрудницу . Затем одна из посетительниц ударила сотрудницу руками, а после перевернула на неё стол, при этом другая женщина стала кричать, что так ей и надо.
"В дежурную часть городского отдела полиции обратилась сотрудница пункта выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов с заявлением о хулиганских действиях в её адрес со стороны двух женщин - клиенток интернет-магазина… Виновницам грозит штраф за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении УМВД РФ по ЕАО.
По данным следствия, между сотрудницей и посетительницами возник конфликт, в ходе которого последние допустили агрессивное поведение, нарушив общественный порядок.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий на установление обстоятельств произошедшего.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, рф, умвд, мвд
Общество , Бизнес, РФ, УМВД, МВД
Жительницам Биробиджана грозит штраф за нападение на сотрудницу магазина
Жительницам Биробиджана, которые опрокинули стол на сотрудницу маркетплейса, грозит штраф
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - ПРАЙМ. Жительницам Биробиджана в ЕАО, которые подняли руку и опрокинули стол на сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса, грозит штраф, сообщает УМВД России по региону.
В местных Telegram-каналах было опубликовано видео, в котором две женщины в пункте выдачи заказов маркетплейса в Биробиджане берут со стола сканер для штрих-кода и замахиваются им на сотрудницу . Затем одна из посетительниц ударила сотрудницу руками, а после перевернула на неё стол, при этом другая женщина стала кричать, что так ей и надо.
"В дежурную часть городского отдела полиции обратилась сотрудница пункта выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов с заявлением о хулиганских действиях в её адрес со стороны двух женщин - клиенток интернет-магазина… Виновницам грозит штраф за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении УМВД РФ по ЕАО.
По данным следствия, между сотрудницей и посетительницами возник конфликт, в ходе которого последние допустили агрессивное поведение, нарушив общественный порядок.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий на установление обстоятельств произошедшего.