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В Дагестане перевернулся УАЗ с детьми, есть пострадавшие

В Дагестане перевернулся УАЗ с детьми, есть пострадавшие - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Дагестане перевернулся УАЗ с детьми, есть пострадавшие

УАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана, там было около 20 детей, есть пострадавшие, сообщили в прокуратуре республики и Центре управления... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T17:37+0300

2025-07-19T17:37+0300

2025-07-19T18:23+0300

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - ПРАЙМ. УАЗ "Буханка" перевернулся в Гунибском районе Дагестана, там было около 20 детей, есть пострадавшие, сообщили в прокуратуре республики и Центре управления регионом."По предварительным данным, 19 июля 2025 года, примерно в 16 часов (мск), в селе Салта Гунибского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "УАЗ-3303". В результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины, им оказывается медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами, но двое подростков получили более серьезные травмы."Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля "УАЗ" при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет... Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы", – говорится в сообщении.В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.

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бизнес, общество , россия, дагестан, мчс, уаз