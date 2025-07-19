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На юге Ирана 22 человека погибли в ДТП с автобусом
На юге Ирана 22 человека погибли в ДТП с автобусом - 19.07.2025, ПРАЙМ
На юге Ирана 22 человека погибли в ДТП с автобусом
Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 22, пострадавших - до 36, заявил глава службы скорой помощи... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T21:48+0300
2025-07-19T21:48+0300
2025-07-19T21:48+0300
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ТЕГЕРАН, 19 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 22, пострадавших - до 36, заявил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед. В субботу Абед сообщал, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погиб 21 человек, еще 34 получили травмы. "К сожалению, в этом трагическом инциденте из 58 пассажиров автобуса 22 человека погибли и 36 получили ранения", - приводит слова Абеда агентство ILNA. Глава службы скорой помощи провинции Фарс отметил, что, учитывая тяжесть состояния некоторых пассажиров, число погибших может возрасти.
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бизнес, мировая экономика, иран
Происшествия, Бизнес, Мировая экономика, ИРАН
На юге Ирана 22 человека погибли в ДТП с автобусом
Число погибших в ДТП на юге Ирана возросло до 22, пострадавших - до 36
ТЕГЕРАН, 19 июл - ПРАЙМ. Число погибших в результате автомобильной аварии в южной иранской провинции Фарс возросло до 22, пострадавших - до 36, заявил глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.
В субботу Абед сообщал, что в результате автомобильной аварии, в ходе которой автобус перевернулся на шоссе между городами Фирузабад и Кевар провинции Фарс на юге Ирана, погиб 21 человек, еще 34 получили травмы.
"К сожалению, в этом трагическом инциденте из 58 пассажиров автобуса 22 человека погибли и 36 получили ранения", - приводит слова Абеда агентство ILNA.
Глава службы скорой помощи провинции Фарс отметил, что, учитывая тяжесть состояния некоторых пассажиров, число погибших может возрасти.