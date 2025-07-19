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В Ростовской области приостановили движение поездов

В Ростовской области приостановили движение поездов - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области приостановили движение поездов

Добавлены подробности (последний абзац). | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T06:49+0300

2025-07-19T06:49+0300

2025-07-19T06:49+0300

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Добавлены подробности (последний абзац). МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили в РЖД. "В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек", - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Отмечается, что после обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети. "Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов - питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - добавили в холдинге. В РЖД подчеркнули, что обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб. "Лиховской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав граждан. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - отмечается в сообщении в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

ростовская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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