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Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки ЦБ Турции

Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки ЦБ Турции - 19.07.2025, ПРАЙМ

Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки ЦБ Турции

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает снижение Центральным банком (ЦБ) Турции ключевой ставки с 46 до 42,50% на заседании 24 июля, приводит... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T16:12+0300

2025-07-19T16:12+0300

2025-07-19T16:12+0300

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АНКАРА, 19 июл – ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает снижение Центральным банком (ЦБ) Турции ключевой ставки с 46 до 42,50% на заседании 24 июля, приводит прогноз финансовой организации турецкое экономическое издание Ekonomim. ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. "Goldman Sachs ожидает, что Центральный банк снизит процентные ставки на 350 базисных пунктов до 42,50 процента на заседании 24 июля", - пишет издание. Экономисты банка отметили, что риски, связанные с их прогнозом, склоняются в сторону меньшего снижения, особенно в связи с недавними изменениями в политике и политическими событиями. "Мы видим, что риски для нашего прогноза склоняются в пользу меньшего снижения из-за увеличения налога на депозиты в турецкой лире (TL) и продолжающейся политической неопределенности", - заявили аналитики. Тем не менее, команда подчеркнула, что текущие экономические условия не требуют значительного замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики. "Фундаментальный фон, включающий дезинфляцию, восстановление резервов и ограниченную долларизацию, поддерживает наши ожидания", - говорится в сообщении. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым Новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. В июне рост цен составил 1,37% в месячном выражении, а в годовом - замедлился до 35,05%.

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банки, финансы, турция, goldman sachs, центральные банки