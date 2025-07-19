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ЕС ввел санкции против 22 российских банков
ЕС ввел санкции против 22 российских банков - 19.07.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Добавлены подробности (третий абзац). | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T05:37+0300
2025-07-19T05:37+0300
2025-07-19T05:37+0300
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Добавлены подробности (третий абзац).
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.
Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел и "Крафттек". Всего в списке 40 предприятий, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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финансы, банки, запад, рф, оаэ, владимир путин, ес, яндекс банк
Финансы, Банки, Экономика, ЗАПАД, РФ, ОАЭ, Владимир Путин, ЕС, Яндекс Банк
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз ввел санкции против Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка
Добавлены подробности (третий абзац).
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.
Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел и "Крафттек". Всего в списке 40 предприятий, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.