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Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков - 19.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

Добавлены подробности (в третий абзац), расширен бэкграунд. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T05:49+0300

2025-07-19T05:49+0300

2025-07-19T05:49+0300

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Добавлены подробности (в третий абзац), расширен бэкграунд. МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. В субботу он вступил в силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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финансы, банки, запад, рф, оаэ, владимир путин, ес, яндекс банк, совет евросоюза