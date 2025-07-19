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Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков - 19.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков
Добавлены подробности (в третий абзац), расширен бэкграунд. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T05:49+0300
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Добавлены подробности (в третий абзац), расширен бэкграунд.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.
Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. В субботу он вступил в силу.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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финансы, банки, запад, рф, оаэ, владимир путин, ес, яндекс банк, совет евросоюза
Финансы, Банки, Экономика, ЗАПАД, РФ, ОАЭ, Владимир Путин, ЕС, Яндекс Банк, Совет Евросоюза
Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз ввел санкции против Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка
Добавлены подробности (в третий абзац), расширен бэкграунд.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.
Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. В субботу он вступил в силу.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.