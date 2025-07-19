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"Должен уйти". Во Франции призвали к неожиданному действию по Украине
"Должен уйти". Во Франции призвали к неожиданному действию по Украине - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Должен уйти". Во Франции призвали к неожиданному действию по Украине
Владимиру Зеленскому пора уйти ради мира. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T13:47+0300
2025-07-19T13:47+0300
2025-07-19T13:47+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора уйти ради мира. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он в соцсети Х.Филиппо также призвал к прекращению военной помощи Украине и отказу от идеи отправки французских войск на украинскую территорию.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, ссылаясь на свои источники, что бывший главком Вооруженных сил Украины и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать новым президентом страны в ближайшие месяцы.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, и выборы в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации.
https://1prime.ru/20250719/zelenskiy--859702276.html
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украина, франция, валерий залужный, всу, сеймур херш, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Валерий Залужный, ВСУ, Сеймур Херш, Владимир Зеленский
"Должен уйти". Во Франции призвали к неожиданному действию по Украине
Филиппо: Зеленскому пора уйти ради мира
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора уйти ради мира. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он в соцсети Х
.
Филиппо также призвал к прекращению военной помощи Украине и отказу от идеи отправки французских войск на украинскую территорию.
Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, ссылаясь на свои источники, что бывший главком Вооруженных сил Украины и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать новым президентом страны в ближайшие месяцы.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, и выборы в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации.
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