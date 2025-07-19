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Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней - 19.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней
Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T03:51+0300
2025-07-19T03:51+0300
бизнес
геленджик
элиста
росавиация
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. Гендиректор аэропорта рассказал, что по состоянию на утро запуска первого рейса (18 июля) было согласовано шесть направлений от авиакомпаний, седьмое находится на согласовании, а также "докладывали, запросился Норильск". "У нас всего лишь было 10 дней… Средства массовой информации говорили давно, но официального распоряжения Росавиации не было, поэтому мы только когда получили, мы начали готовить… Понимаете, за эти 10 дней так сформировать расписание - так оно никогда в авиации не формировалось. То есть, это формировалось в течение месяца-двух. А мы вот за 10 дней - и вот я вам называю уже столько направлений", - рассказал Таранченко. В эту среду в аэропорту прошла репетиция - это был детский учебный рейс. На ней отработали багажные системы и проверили системы регистрации. "Мы запускали учебный рейс и привлекали школы, когда шли занятия, привлекали детские сады - это детские рейсы мы репетировали. И весь персонал, кроме производственного,… были пассажирами. То есть это набиралось больше сотни человек. Мы приезжали из дома с чемоданами и все репетировали", - добавил гендиректор. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, геленджик, элиста, росавиация
Бизнес, Геленджик, Элиста, Росавиация
03:51 19.07.2025
 
Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней

Аэропорт Геленджика запустили за рекордные десять дней вместо месяца-двух

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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика смогли запустить за рекордные 10 дней вместо месяца-двух, рассказал РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
Гендиректор аэропорта рассказал, что по состоянию на утро запуска первого рейса (18 июля) было согласовано шесть направлений от авиакомпаний, седьмое находится на согласовании, а также "докладывали, запросился Норильск".
"У нас всего лишь было 10 дней… Средства массовой информации говорили давно, но официального распоряжения Росавиации не было, поэтому мы только когда получили, мы начали готовить… Понимаете, за эти 10 дней так сформировать расписание - так оно никогда в авиации не формировалось. То есть, это формировалось в течение месяца-двух. А мы вот за 10 дней - и вот я вам называю уже столько направлений", - рассказал Таранченко.
В эту среду в аэропорту прошла репетиция - это был детский учебный рейс. На ней отработали багажные системы и проверили системы регистрации.
"Мы запускали учебный рейс и привлекали школы, когда шли занятия, привлекали детские сады - это детские рейсы мы репетировали. И весь персонал, кроме производственного,… были пассажирами. То есть это набиралось больше сотни человек. Мы приезжали из дома с чемоданами и все репетировали", - добавил гендиректор.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
 
БизнесГеленджикЭлистаРосавиация
 
 
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