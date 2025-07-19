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Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции - 19.07.2025, ПРАЙМ
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА... | 19.07.2025, ПРАЙМ
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко. После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются". "По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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бизнес, геленджик, элиста, росавиация
Экономика, Бизнес, Геленджик, Элиста, Росавиация
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Гендиректор: реконструкция аэропорта Геленджика завершится к 31 марта 2027 года
ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко.
После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются".
"По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
В аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил гендиректор