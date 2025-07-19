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Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции - 19.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250719/gendirektor-859702853.html
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции - 19.07.2025, ПРАЙМ
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции
Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T10:19+0300
2025-07-19T10:19+0300
экономика
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко. После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются". "По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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бизнес, геленджик, элиста, росавиация
Экономика, Бизнес, Геленджик, Элиста, Росавиация
10:19 19.07.2025
 
Гендиректор аэропорта Геленджика назвал дату окончания реконструкции

Гендиректор: реконструкция аэропорта Геленджика завершится к 31 марта 2027 года

© РИА Новости . Евгений Биятов Новое здание аэропорта в Геленджике
Новое здание аэропорта в Геленджике - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ГЕЛЕНДЖИК, 19 июл - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Геленджика полностью завершится к 31 марта 2027 года, тогда он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", - сообщил Таранченко.
После реконструкции, по его словам, "эти ограничения снимаются".
"По плану, что сейчас имеется, 31 марта 2027 года", - ответил он на вопрос о сроках окончания реконструкции аэропорта.
Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Аэропорт Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
В аэропорту Геленджика не хватает персонала, заявил гендиректор
09:41
 
ЭкономикаБизнесГеленджикЭлистаРосавиация
 
 
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