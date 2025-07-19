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В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг - 19.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг
В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг - 19.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг
Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T01:20+0300
2025-07-19T01:20+0300
общество
россия
рф
госдума
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в отношении ребенка, то штраф может быть до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди"). "Законопроект о противодействии навязчивому преследованию - важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей - и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ: за сталкинг вводится административная ответственность - штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток, если преследование ведется в отношении несовершеннолетнего - штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток", - сообщила Горячева. Депутат Госдумы отметила, что до сих пор в российском законодательстве нет даже самого определения "сталкинга", и это мешает людям получить защиту. Она подчеркнула, что законопроектом вводится юридическое определение "навязчивого преследования", включая систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта в офлайне и онлайн. Также, по словам Горячевой, закрепляется возможность обратиться в суд за запретом на приближение, и такое решение ограничит доступ преследователя к жертве: нельзя будет подходить, звонить, писать или преследовать через интернет. "За нарушение запрета вводится ответственность и профилактический надзор. Предусматривается возможность компенсации морального вреда", - добавила парламентарий. Горячева уточнила, что сам законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. "Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию. Он важен и для тех, кто работает с пострадавшими - психологов, правозащитников, врачей", - сказала депутат. По данным политика, было получено сотни обращений, кейсов и экспертных заключений, и проект - результат этой большой совместной работы. "Сталкинг - это не "про навязчивого поклонника", а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу - и почувствовать, что они не одни", - подытожила Горячева.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
01:20 19.07.2025
 
В Госдуме предложили штрафовать за сталкинг

Депутат Госдумы Горячева: за сталкинг могут ввести штраф до десяти тысяч рублей

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в отношении ребенка, то штраф может быть до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди").
"Законопроект о противодействии навязчивому преследованию - важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей - и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ: за сталкинг вводится административная ответственность - штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток, если преследование ведется в отношении несовершеннолетнего - штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток", - сообщила Горячева.
Депутат Госдумы отметила, что до сих пор в российском законодательстве нет даже самого определения "сталкинга", и это мешает людям получить защиту.
Она подчеркнула, что законопроектом вводится юридическое определение "навязчивого преследования", включая систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта в офлайне и онлайн.
Также, по словам Горячевой, закрепляется возможность обратиться в суд за запретом на приближение, и такое решение ограничит доступ преследователя к жертве: нельзя будет подходить, звонить, писать или преследовать через интернет.
"За нарушение запрета вводится ответственность и профилактический надзор. Предусматривается возможность компенсации морального вреда", - добавила парламентарий.
Горячева уточнила, что сам законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. "Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию. Он важен и для тех, кто работает с пострадавшими - психологов, правозащитников, врачей", - сказала депутат.
По данным политика, было получено сотни обращений, кейсов и экспертных заключений, и проект - результат этой большой совместной работы.
"Сталкинг - это не "про навязчивого поклонника", а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу - и почувствовать, что они не одни", - подытожила Горячева.
 
ОбществоРОССИЯРФГосдума
 
 
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