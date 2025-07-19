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Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС - 19.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, заявили, что видели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции, угрозы ядерной... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T15:38+0300
2025-07-19T15:38+0300
2025-07-19T15:38+0300
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ВЕНА, 19 июл - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, заявили, что видели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции, угрозы ядерной безопасности нет, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщает, что видела дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции; в настоящее время угрозы ядерной безопасности нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Происшествия, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС
Гросси: эксперты МАГАТЭ увидели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от ЗАЭС
ВЕНА, 19 июл - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, заявили, что видели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции, угрозы ядерной безопасности нет, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщает, что видела дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции; в настоящее время угрозы ядерной безопасности нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС