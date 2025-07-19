https://1prime.ru/20250719/ikra-859700782.html

Эксперт рассказала, как правильно выбрать черную икру

Эксперт рассказала, как правильно выбрать черную икру - 19.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как правильно выбрать черную икру

Черная икра - один из символов русской кухни, но при ее выборе необходимо обращать внимание на цвет: он не должен быть насыщенно черным, а с серебристым или... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T09:35+0300

2025-07-19T09:35+0300

2025-07-19T09:35+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859700629_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_ae8657b8d71db4363fefea4b7db7b894.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Черная икра - один из символов русской кухни, но при ее выборе необходимо обращать внимание на цвет: он не должен быть насыщенно черным, а с серебристым или оливковым оттенком; покупать же нужно только ту икру, которая расфасована в стеклянную или жестяную банку, рассказала РИА Новости сооснователь компании-производителя черной икры и рыбных деликатесов Beluga Farm Мария Смутная. "Для того, чтобы отличить натуральный продукт от подделки, важно в первую очередь обращать внимание на цвет и размер. Настоящая икра не бывает насыщенного черного цвета, всегда будет присутствовать серебристый или оливковый оттенок. Диаметр икринок, как правило, не более 3,5 миллиметров. Искусственную икру можно обнаружить, обратив внимание на чрезмерную однородность текстуры и цвет, близкий к черному", - сказала Смутная. Она также сообщила, что оригинальная икра фасуется только в стеклянные или жестяные банки. "При выборе важно проверить, указаны ли на этикетке вид рыбы, номер партии, дата изготовления, производитель, ГОСТ, условия хранения и срок годности. В составе натурального качественного продукта допустимо содержание только таких компонентов как икра, соль и консерванты типов "Варэкс" или "ЛИВ-1", - пояснила эксперт. Срок годности у забойной икры (полученной традиционным методом, предполагающим забой рыбы) - не более 9 месяцев при температуре от минус двух до минус четырех градусов, а у прижизненной (икры, полученной методом сцеживания, который позволяет сохранить рыбе жизнь) — около 6 месяцев, указала сооснователь компании. "Более длительный срок годности является сигналом к тому, чтобы насторожиться и дополнительно проверить информацию о производителе", - подчеркнула она. Смутная отметила, что легальная продукция должна сопровождаться декларацией соответствия, ее как подтверждающий документ можно запросить в момент покупки у ритейлера или у производителя. Что касается цены, то по словам собеседницы агентства, качественная черная икра не может продаваться по слишком низкой стоимости в силу высокой себестоимости продукта, поэтому заниженная цена – повод усомниться в качестве. "Средняя цена банки качественной черной икры начинается от 3800 рублей за 50 граммов икры", - сказала она. Эксперт также советует пробовать икру сразу после вскрытия банки. "Икра не должна иметь посторонний привкус, слишком жидкую или, наоборот, сухую консистенцию", - указала она.

https://1prime.ru/20250421/ikra-856886057.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество