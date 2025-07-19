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Экспорт пшеницы из России в Южную Корею вырос почти в шесть раз - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Экспорт пшеницы из России в Южную Корею вырос почти в шесть раз
Экспорт пшеницы из России в Южную Корею вырос почти в шесть раз - 19.07.2025, ПРАЙМ
Экспорт пшеницы из России в Южную Корею вырос почти в шесть раз
Импорт российской пшеницы Южной Кореей по итогам первого полугодия вырос почти в шесть раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт кукурузы -... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T07:16+0300
2025-07-19T08:10+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
южная корея
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Импорт российской пшеницы Южной Кореей по итогам первого полугодия вырос почти в шесть раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт кукурузы - вдвое, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, общий объем поставок пшеницы из России в Страну утренней свежести за первые шесть месяцев текущего года составил почти 36 миллионов долларов. Это в 5,8 раза больше, чем за такой же период 2024 года. При этом в июне поставки выросли в 1,8 раза в годовом выражении, а в месячном - сократились почти на треть. По итогам первого полугодия Россия стала третьей по поставкам пшеницы Южной Корее. Кроме нее, в пятерку вошли США (338,5 миллиона долларов), Австралия (223,8 миллиона), Канада (29,3 миллиона) и Германия (4,1 миллиона). Кроме того, Южная Корея в январе-июне увеличила импорт российской кукурузы - в 2,1 раза, до 61,4 миллиона долларов. Выросли закупки и в июне: в 1,9 раза в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении - до максимальных с февраля 12,7 миллиона долларов. Россия при этом стала пятой по экспорту кукурузы в Южную Корею. В топ-5 также вошли США (902,5 миллиона долларов), Аргентина (211,9 миллиона), Украина (126,4 миллиона) и Бразилия (почти 100 миллионов). Всего за первое полугодие Южная Корея импортировала пшеницы на 635,2 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем год назад, а кукурузы - на 1,4 миллиарда, на 1,4% меньше.
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сельское хозяйство, бизнес, южная корея, сша, австралия
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, АВСТРАЛИЯ
07:16 19.07.2025 (обновлено: 08:10 19.07.2025)
 
Экспорт пшеницы из России в Южную Корею вырос почти в шесть раз

Экспорт пшеницы из России в Южную Корею за полгода вырос почти в шесть раз

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Импорт российской пшеницы Южной Кореей по итогам первого полугодия вырос почти в шесть раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт кукурузы - вдвое, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, общий объем поставок пшеницы из России в Страну утренней свежести за первые шесть месяцев текущего года составил почти 36 миллионов долларов. Это в 5,8 раза больше, чем за такой же период 2024 года.
При этом в июне поставки выросли в 1,8 раза в годовом выражении, а в месячном - сократились почти на треть.
По итогам первого полугодия Россия стала третьей по поставкам пшеницы Южной Корее. Кроме нее, в пятерку вошли США (338,5 миллиона долларов), Австралия (223,8 миллиона), Канада (29,3 миллиона) и Германия (4,1 миллиона).
Кроме того, Южная Корея в январе-июне увеличила импорт российской кукурузы - в 2,1 раза, до 61,4 миллиона долларов. Выросли закупки и в июне: в 1,9 раза в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении - до максимальных с февраля 12,7 миллиона долларов.
Россия при этом стала пятой по экспорту кукурузы в Южную Корею. В топ-5 также вошли США (902,5 миллиона долларов), Аргентина (211,9 миллиона), Украина (126,4 миллиона) и Бразилия (почти 100 миллионов).
Всего за первое полугодие Южная Корея импортировала пшеницы на 635,2 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем год назад, а кукурузы - на 1,4 миллиарда, на 1,4% меньше.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Грузия нарастила импорт российской пшеницы до максимума с октября
12 июля, 12:03
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесЮЖНАЯ КОРЕЯСШААВСТРАЛИЯ
 
 
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