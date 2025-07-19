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Индия представит полупроводниковый чип собственной разработки
Индия представит полупроводниковый чип собственной разработки - 19.07.2025, ПРАЙМ
Индия представит полупроводниковый чип собственной разработки
Индия в текущем году произведет первый полупроводниковый чип собственной разработки и производства, сообщил министр информационных технологий Ашвини Вайшнав. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T09:53+0300
2025-07-19T09:53+0300
2025-07-19T09:53+0300
технологии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – ПРАЙМ. Индия в текущем году произведет первый полупроводниковый чип собственной разработки и производства, сообщил министр информационных технологий Ашвини Вайшнав. "Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году", — сказал он, выступая на конференции в городе Хайдарабад на юге страны. Вайшнав отметил, что некоторые из самых сложных чипов разрабатываются в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуна, Гургаон и Ченнаи. В мае этого года Вайшнав уточнил, что Индия представит собственные микросхемы, разработанные по технологическому процессу 28-90 нм, которые могут использоваться в автомобильной, телекоммуникационной, энергетической и железнодорожной промышленности.
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технологии, мировая экономика, индия
Технологии, Мировая экономика, ИНДИЯ
Индия представит полупроводниковый чип собственной разработки
Министр Вайшнав: Индия в 2025 году произведет полупроводниковый чип собственной разработки
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – ПРАЙМ. Индия в текущем году произведет первый полупроводниковый чип собственной разработки и производства, сообщил министр информационных технологий Ашвини Вайшнав.
"Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году", — сказал он, выступая на конференции в городе Хайдарабад на юге страны.
Вайшнав отметил, что некоторые из самых сложных чипов разрабатываются в таких городах, как Хайдарабад, Бангалор, Пуна, Гургаон и Ченнаи.
В мае этого года Вайшнав уточнил, что Индия представит собственные микросхемы, разработанные по технологическому процессу 28-90 нм, которые могут использоваться в автомобильной, телекоммуникационной, энергетической и железнодорожной промышленности.
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