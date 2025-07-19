https://1prime.ru/20250719/indiya--859703493.html

В Индии потребовали у WSJ и Reuters извинений за клевету о крушении AI 171

В Индии потребовали у WSJ и Reuters извинений за клевету о крушении AI 171 - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Индии потребовали у WSJ и Reuters извинений за клевету о крушении AI 171

Федерация пилотов Индии обратилась в суд с требованием к The Wall Street Journal и Reuters извиниться и опровержения за, по её словам, "необоснованную" и... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T11:02+0300

2025-07-19T11:02+0300

2025-07-19T11:14+0300

политика

бизнес

общество

индия

лондон

сша

air india

the wall street journal

boeing 787 dreamliner

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – ПРАЙМ. Федерация пилотов Индии обратилась в суд с требованием к The Wall Street Journal и Reuters извиниться и опровержения за, по её словам, "необоснованную" и "клеветническую" информацию о крушении рейса Air India AI 171, сообщает агентство АНИ. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275. Предварительный отчёт Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии о трагедии 12 июня показал, что оба переключателя подачи топлива на Boeing 787 Dreamliner перешли из положения "Run" в положение "Cutoff" вскоре после взлёта. Согласно записям переговоров в кабине, один пилот спросил, почему была прекращена подача топлива; другой ответил, что он этого не делал. В отчёте Бюро по расследованию авиационных происшествий не уточняется, кто именно переключил переключатели, и не указывается виновный. Однако газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники, "знакомые с предварительной оценкой доказательств американскими властями", предположила, что капитан намеренно выключил переключатели подачи топлива — утверждение, которое перекликается с сообщением Reuters, подразумевающим вину капитана. В юридическом уведомлении содержится требование о принесении извинений и исправлении ситуации обоими изданиями. "Нигде в отчёте не упоминается, что переключатель подачи топлива был выключен из-за ошибки пилота... Они не ознакомились с отчётом должным образом, и мы примем меры", — заявил президент Федерации пилотов Индии капитан Чаранвир Рандхава в исковом заявлении, на которое ссылается агентство АНИ.Ранее многие ассоциации пилотов, такие как Ассоциация пилотов авиакомпаний Индии, призвали к сдержанности и предостерегли от спекулятивных публикаций в СМИ, предупреждая, что они могут подорвать общественное доверие к авиационной системе Индии. Также Национальный совет по безопасности на транспорте - федеральное агентство США, ответственное за расследование авиационных происшествий и значимых транспортных происшествий в стране, после сообщений в СМИ о роли старшего пилота в отключении топливных переключателей обоих двигателей заявило, что пока рано делать выводы по результатам расследования. Сам совет выступил с резким заявлением в адрес международных СМИ, призвав к уважению к семьям погибших и подчеркнув, что расследование продолжается и является предварительным для установления окончательной причины.

https://1prime.ru/20250615/indiya-858501179.html

индия

лондон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , индия, лондон, сша, air india, the wall street journal, boeing 787 dreamliner