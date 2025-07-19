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В Иране назвали условие выхода из ДНЯО - 19.07.2025, ПРАЙМ
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В Иране назвали условие выхода из ДНЯО
В Иране назвали условие выхода из ДНЯО - 19.07.2025, ПРАЙМ
В Иране назвали условие выхода из ДНЯО
Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T12:44+0300
2025-07-19T12:44+0300
политика
мировая экономика
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ТЕГЕРАН, 19 июл - ПРАЙМ. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи. "Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
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мировая экономика, иран, сша, великобритания, жан-ноэль барро, йоханн вадефуль, масуд пезешкиан, магатэ, мид, оон
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ, МИД, ООН
12:44 19.07.2025
 
В Иране назвали условие выхода из ДНЯО

Резаи: Иран может выйти из ДНЯО при продолжении санкционного давления на страну

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 19 июл - ПРАЙМ. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику, заявил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
"Иран на настоящий момент только приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но при этом до сих пор остается членом ДНЯО, однако при продолжении санкционного давления в повестке дня может оказаться выход из договора, обогащение урана до уровня выше 60%, производство и экспорт модернизированных центрифуг и расширение отношений в ядерной сфере", - приводит его слова агентство Tasnim.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
Заявление Аракчи было опубликовано им в соцсети X после того, как министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
Механизм восстановления автоматически возвращает все санкции Совета безопасности ООН, снятые в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Глава МИД Франции заявил о планах ЕС возобновить снятые с Ирана санкции
15 июля, 12:57
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЖан-Ноэль БарроЙоханн ВадефульМасуд ПезешкианМАГАТЭМИДООН
 
 
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