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В Иране обсудят политику "евротройки" по восстановлению санкций
В Иране обсудят политику "евротройки" по восстановлению санкций - 19.07.2025, ПРАЙМ
В Иране обсудят политику "евротройки" по восстановлению санкций
Парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T13:56+0300
2025-07-19T13:56+0300
2025-07-19T13:56+0300
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ТЕГЕРАН, 19 июл – ПРАЙМ. Парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, передает агентство ISNA. Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета. "Во вторник на этой неделе (22 июля - ред.) состоится заседание комиссии парламента по национальной безопасности и внешней политике по вопросу рассмотрения политики "евротройки" в отношении механизма автоматического восстановления санкций... На повестке дня... оценка политики "евротройки", касающейся механизма автоматического восстановления санкций", - говорится в сообщении агентства. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
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мировая экономика, иран, великобритания, франция, жан-ноэль барро, йоханн вадефуль, мид, оон
Политика, Мировая экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль, МИД, ООН
В Иране обсудят политику "евротройки" по восстановлению санкций
ISNA: парламент Ирана обсудит политику "евротройки" по восстановлению санкций
ТЕГЕРАН, 19 июл – ПРАЙМ. Парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике Ирана проведет 22 июля заседание, в ходе которого планирует обсудить политику стран "евротройки" (Великобритания, Германи и Франция), касающуюся механизма автоматического восстановления всех санкций Совета безопасности ООН, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, передает агентство ISNA.
Ранее министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии Жан-Ноэль Барро, Дэвид Лэмми и Йоханн Вадефуль в телефонном разговоре с главой МИД Ирана заявили, что могут восстановить международные санкции против Тегерана уже к концу лета.
"Во вторник на этой неделе (22 июля - ред.) состоится заседание комиссии парламента по национальной безопасности и внешней политике по вопросу рассмотрения политики "евротройки" в отношении механизма автоматического восстановления санкций... На повестке дня... оценка политики "евротройки", касающейся механизма автоматического восстановления санкций", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германи и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
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