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Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня, пишут СМИ - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня, пишут СМИ
Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня, пишут СМИ - 19.07.2025, ПРАЙМ
Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня, пишут СМИ
Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T06:43+0300
2025-07-19T06:43+0300
экономика
мировая экономика
технологии
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
financial times
фонд
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и управляющих японскими компаниями. "Официальные лица из японского правительства говорят компаниям о том, что они будут "сами по себе", если им будет необходимо эвакуировать сотрудников с Тайваня в случае китайской атаки... Несмотря на то, что японское правительство никогда не подтверждало, что это его официальная позиция, компании получают предупреждения около трех лет", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников. По словам неназванного американского чиновника, это привело к тому, что новых японских инвестиций в остров "практически нет", в отличие от инвестиций из США. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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мировая экономика, технологии, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, financial times, фонд
Экономика, Мировая экономика, Технологии, Тайвань, КИТАЙ, США, Нэнси Пелоси, Financial Times, фонд
06:43 19.07.2025
 
Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня, пишут СМИ

FT: Япония не будет эвакуировать сотрудников с Тайваня в случае вторжения Китая

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Япония не станет эвакуировать сотрудников своих компаний с Тайваня в случае, если Китай якобы решит вторгнуться на территорию острова, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатов и управляющих японскими компаниями.
"Официальные лица из японского правительства говорят компаниям о том, что они будут "сами по себе", если им будет необходимо эвакуировать сотрудников с Тайваня в случае китайской атаки... Несмотря на то, что японское правительство никогда не подтверждало, что это его официальная позиция, компании получают предупреждения около трех лет", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников.
По словам неназванного американского чиновника, это привело к тому, что новых японских инвестиций в остров "практически нет", в отличие от инвестиций из США.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
 
ЭкономикаМировая экономикаТехнологииТайваньКИТАЙСШАНэнси ПелосиFinancial Timesфонд
 
 
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