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В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС

В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС - 19.07.2025, ПРАЙМ

В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС

Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японию, где... | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T07:35+0300

2025-07-19T07:35+0300

2025-07-19T07:35+0300

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ТОКИО, 19 июл – ПРАЙМ. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японию, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK. Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров. Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима. Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества. В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.

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