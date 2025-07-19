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В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС - 19.07.2025, ПРАЙМ
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В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС
В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС - 19.07.2025, ПРАЙМ
В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС
Добавлены подробности (2-й и 4-й абзац). | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T07:47+0300
2025-07-19T07:47+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
япония
токио
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Добавлены подробности (2-й и 4-й абзац). ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японию, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK. Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией радиоактивных элементов в 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров. Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима. "Предполагается, что работы продлятся два дня, начиная с 19 июля", - уточняет телеканал. Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества. В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.
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мировая экономика, япония, токио
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио
07:47 19.07.2025
 
В канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС

NHK: в канцелярию премьера Японии доставили грунт, снятый после аварии на АЭС

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Добавлены подробности (2-й и 4-й абзац).
ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Почву, снятую во время устранения радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС "Фукусима-1", доставили на территорию канцелярии премьер-министра Японию, где она будет повторно использована на цветочных клумбах, передает телеканал NHK.
Предполагается, что будет использовано два кубометра грунта с концентрацией радиоактивных элементов в 6400 беккерелей на килограмм. Грунт будет размещён во дворе официальной резиденции на глубину 60 сантиметров, а затем покрыт слоем обычного грунта толщиной более 20 сантиметров.
Это станет первым случаем, когда грунт будет повторно использован за пределами префектуры Фукусима.
"Предполагается, что работы продлятся два дня, начиная с 19 июля", - уточняет телеканал.
Прошлые попытки реализации проектов повторного использования грунта из Фукусимы в Токио и других регионах провалились в связи с резкой негативной реакцией местного общества.
В настоящее время во временном хранилище недалеко от АЭС хранится около 14 миллионов кубометров грунта, снятого при дезактивации префектуры. Предполагается, что она будет утилизирована вне префектуры Фукусима к марту 2045 года.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯТокио
 
 
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