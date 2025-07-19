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Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде - 19.07.2025, ПРАЙМ
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Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде
Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде - 19.07.2025, ПРАЙМ
Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде
Американская алюминиевая Alcoa Corporation вынуждена приостановить работу над проектами в Канаде на фоне введенных пошлин президента США Дональда Трампа,... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T00:23+0300
2025-07-19T00:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
нью-йорк
дональд трамп
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Американская алюминиевая Alcoa Corporation вынуждена приостановить работу над проектами в Канаде на фоне введенных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг. "Alcoa Corp., известная американская металлургическая компания, испытывающая давление из-за тарифов президента CША Дональда Трампа, вынуждена приостановить работу над всеми своими проектами по развитию, реализуемыми в Канаде", - говорится в материале Блумберг, со ссылкой на слова генерального директора Alcoa Билла Оплингера (Bill Oplinger). Компания владеет несколькими плавительными и литейными заводами в провинции Квебек в Канаде, которые в основном обеспечивают спрос американских потребителей, но в настоящее время на фоне введенных пошлин вынуждена переориентировать свои поставки, уточняется в статье. "Мы делаем все возможное, чтобы доставить тонны груза, которые предназначены для США, в другие части света", - сказал агентству Билл Оплингер (Bill Oplinger). На этой неделе Alcoa опубликовала финансовый отчет, в котором указала, что во втором квартале текущего года убытки в связи с американскими пошлинами на импорт алюминия в США из Канады составили примерно 115 миллионов долларов. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
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мировая экономика, сша, канада, нью-йорк, дональд трамп, alcoa
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Alcoa
00:23 19.07.2025
 
Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде

Bloomberg: Alcoa приостановила работу над проектами в Канаде из-за пошлин Трампа

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Американская алюминиевая Alcoa Corporation вынуждена приостановить работу над проектами в Канаде на фоне введенных пошлин президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг.
"Alcoa Corp., известная американская металлургическая компания, испытывающая давление из-за тарифов президента CША Дональда Трампа, вынуждена приостановить работу над всеми своими проектами по развитию, реализуемыми в Канаде", - говорится в материале Блумберг, со ссылкой на слова генерального директора Alcoa Билла Оплингера (Bill Oplinger).
Компания владеет несколькими плавительными и литейными заводами в провинции Квебек в Канаде, которые в основном обеспечивают спрос американских потребителей, но в настоящее время на фоне введенных пошлин вынуждена переориентировать свои поставки, уточняется в статье.
"Мы делаем все возможное, чтобы доставить тонны груза, которые предназначены для США, в другие части света", - сказал агентству Билл Оплингер (Bill Oplinger).
На этой неделе Alcoa опубликовала финансовый отчет, в котором указала, что во втором квартале текущего года убытки в связи с американскими пошлинами на импорт алюминия в США из Канады составили примерно 115 миллионов долларов.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии.
Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДАНью-ЙоркДональд ТрампAlcoa
 
 
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