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"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского
"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского - 19.07.2025, ПРАЙМ
"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского
Владимир Зеленский не имеет контактов с местными властями на Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко. | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T14:48+0300
2025-07-19T14:48+0300
2025-07-19T14:48+0300
политика
владимир зеленский
виталий кличко
украина
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет контактов с местными властями на Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко."У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы", — сказал он в интервью немецкому телеканалу NTV.Кличко подчеркнул, что прекращение контактов с властями регионов является "неумным" шагом со стороны Зеленского.В мае мэр Киева уже высказывал обвинения в адрес Зеленского, утверждая, что тот ведет авторитарную политику и под предлогом военных действий подрывает демократические принципы.В конце января Кличко также заявил, что окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить систему местного самоуправления. Он указал на действия главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, который, по словам мэра, блокирует восстановление поврежденных домов и инфраструктуры, что приводит к ухудшению ситуации в управлении городом.
https://1prime.ru/20250601/zelenskiy-858092183.html
украина
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владимир зеленский, виталий кличко, украина, киев
Политика, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, УКРАИНА, Киев
"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского
Кличко раскритиковал Зеленского за отсутствие контактов с местными властями
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет контактов с местными властями на Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы", — сказал он в интервью немецкому телеканалу NTV
.
Кличко подчеркнул, что прекращение контактов с властями регионов является "неумным" шагом со стороны Зеленского.
В мае мэр Киева уже высказывал обвинения в адрес Зеленского, утверждая, что тот ведет авторитарную политику и под предлогом военных действий подрывает демократические принципы.
В конце января Кличко также заявил, что окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить систему местного самоуправления. Он указал на действия главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, который, по словам мэра, блокирует восстановление поврежденных домов и инфраструктуры, что приводит к ухудшению ситуации в управлении городом.
"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко