https://1prime.ru/20250719/klichko--859707846.html

"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского

"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского - 19.07.2025, ПРАЙМ

"Не поддерживает контакта". Кличко указал на странное поведение Зеленского

Владимир Зеленский не имеет контактов с местными властями на Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко. | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T14:48+0300

2025-07-19T14:48+0300

2025-07-19T14:48+0300

политика

владимир зеленский

виталий кличко

украина

киев

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет контактов с местными властями на Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко."У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы", — сказал он в интервью немецкому телеканалу NTV.Кличко подчеркнул, что прекращение контактов с властями регионов является "неумным" шагом со стороны Зеленского.В мае мэр Киева уже высказывал обвинения в адрес Зеленского, утверждая, что тот ведет авторитарную политику и под предлогом военных действий подрывает демократические принципы.В конце января Кличко также заявил, что окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить систему местного самоуправления. Он указал на действия главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, который, по словам мэра, блокирует восстановление поврежденных домов и инфраструктуры, что приводит к ухудшению ситуации в управлении городом.

https://1prime.ru/20250601/zelenskiy-858092183.html

украина

киев

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владимир зеленский, виталий кличко, украина, киев