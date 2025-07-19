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"До ноября": Латвия готовится к массовой депортации россиян - 19.07.2025, ПРАЙМ
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"До ноября": Латвия готовится к массовой депортации россиян
"До ноября": Латвия готовится к массовой депортации россиян - 19.07.2025, ПРАЙМ
"До ноября": Латвия готовится к массовой депортации россиян
841 гражданину России с истекшим сроком действия разрешения на проживание грозит депортация из Латвии. Об этом заявило управление по делам гражданства и... | 19.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-19T08:55+0300
2025-07-19T09:25+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. 841 гражданину России с истекшим сроком действия разрешения на проживание грозит депортация из Латвии. Об этом заявило управление по делам гражданства и миграции Латвии (PLMP)."На основании поправок в Закон об иммиграции у 841 гражданина Российской Федерации истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня 2025 года не было подано никаких документов для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 года", — сказано в публикации.В управлении добавили, что в случае желания остаться в Латвии, указанным лицам необходимо подать запрос на получение разрешения на постоянное проживание.В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что более тысячи россиян вынуждены были покинуть Латвию из-за миграционных норм, которые являются результатом дискриминационной политики местных властей. Он подчеркнул, что в противном случае эти люди столкнулись бы с трудностями в получении пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа к медицинским услугам и закрытием банковских счетов.Кабинет министров Латвии в августе 2022 года решил продлевать временные виды на жительство для граждан России только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство можно было получить только при условии успешной сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. При этом лица младше 15 и старше 75 лет были освобождены от этого требования. Согласно поправкам к закону об иммиграции, россияне могли повторно сдавать экзамен по латышскому языку до 30 ноября, что позволяло продлить действие их временного разрешения на жительство до конца 2023 года.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из которых примерно 40% составляют русскоязычные жители. Однако в стране единственным государственным языком является латышский, а русский язык имеет статус иностранного.В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что более тысячи россиян вынуждены были покинуть Латвию из-за миграционных норм, которые являются результатом дискриминационной политики местных властей. Он подчеркнул, что в противном случае эти люди столкнулись бы с трудностями в получении пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа к медицинским услугам и закрытием банковских счетов.
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латвия, ес, рига, мировая экономика
Политика, ЛАТВИЯ, ЕС, Рига, Мировая экономика
08:55 19.07.2025 (обновлено: 09:25 19.07.2025)
 
"До ноября": Латвия готовится к массовой депортации россиян

PMLP: Латвия депортирует 841 россиянина с истекшим разрешением на ПМЖ

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. 841 гражданину России с истекшим сроком действия разрешения на проживание грозит депортация из Латвии. Об этом заявило управление по делам гражданства и миграции Латвии (PLMP).
"На основании поправок в Закон об иммиграции у 841 гражданина Российской Федерации истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня 2025 года не было подано никаких документов для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 года", — сказано в публикации.
В управлении добавили, что в случае желания остаться в Латвии, указанным лицам необходимо подать запрос на получение разрешения на постоянное проживание.
В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что более тысячи россиян вынуждены были покинуть Латвию из-за миграционных норм, которые являются результатом дискриминационной политики местных властей. Он подчеркнул, что в противном случае эти люди столкнулись бы с трудностями в получении пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа к медицинским услугам и закрытием банковских счетов.
Кабинет министров Латвии в августе 2022 года решил продлевать временные виды на жительство для граждан России только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство можно было получить только при условии успешной сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. При этом лица младше 15 и старше 75 лет были освобождены от этого требования. Согласно поправкам к закону об иммиграции, россияне могли повторно сдавать экзамен по латышскому языку до 30 ноября, что позволяло продлить действие их временного разрешения на жительство до конца 2023 года.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из которых примерно 40% составляют русскоязычные жители. Однако в стране единственным государственным языком является латышский, а русский язык имеет статус иностранного.В интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин отметил, что более тысячи россиян вынуждены были покинуть Латвию из-за миграционных норм, которые являются результатом дискриминационной политики местных властей. Он подчеркнул, что в противном случае эти люди столкнулись бы с трудностями в получении пенсионных и социальных выплат, отсутствием доступа к медицинским услугам и закрытием банковских счетов.
Рига - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 14:27
 
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