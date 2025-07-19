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В Эстонии подсчитали, будет ли выгодно принимать финских заключенных

В Эстонии подсчитали, будет ли выгодно принимать финских заключенных - 19.07.2025, ПРАЙМ

В Эстонии подсчитали, будет ли выгодно принимать финских заключенных

Размещение финских заключенных в тюрьмах Эстонии экономически невыгодно, так как в Финляндии оно обходится дешевле, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на | 19.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-19T20:01+0300

2025-07-19T20:01+0300

2025-07-19T20:24+0300

мировая экономика

общество

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Размещение финских заключенных в тюрьмах Эстонии экономически невыгодно, так как в Финляндии оно обходится дешевле, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на руководителя операционной деятельности пенитенциарного управления страны Риитту Кари. Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции. По данным Helsingin Sanomat, финские тюрьмы заполнены на 90%, в 2025 году этот показатель вырастет до 108%. Как отмечает Yle со ссылкой на Кари, год содержания заключенных в Финляндии составляет около 80 тысяч евро, тогда как в Эстонии год содержания обходится в 100 тысяч евро. "В Финляндии содержание заключённых обходится дешевле: месяц пребывания в финской тюрьме стоит в среднем около 6700 евро, тогда как в Эстонии - примерно 8500 евро в месяц... То есть, согласно предварительным оценкам, содержать правонарушителей в финских тюрьмах экономически выгоднее", - цитирует телерадиовещатель Кари. Как отметила Кари, перевод финских заключенных в тюрьмы в Эстонии также сопряжен с юридическими рисками. "В Финляндии осуществлять публичную власть имеют право только государственные служащие, несущие служебную ответственность. Каким образом можно было бы передать подобный комплекс задач ведомству по исполнению наказаний другого государства - это вопрос", - добавила Кари. Yle также отмечает, что вопросы вызывают такие аспекты, как организация встреч заключенных с их посетителями, реализация права заключенных на обжалование решений и лечение заключенных. Швеция и Эстония ранее подписали соглашение об аренде тюремных мест, по которому Стокгольм сможет арендовать в эстонской тюрьме в Тарту 400 камер для 600 заключенных.

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мировая экономика, общество , эстония, финляндия, швеция